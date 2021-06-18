https://news.day.az/tourism/1353965.html Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель минтуризма Турции в пятницу.
Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
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