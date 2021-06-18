Турция отреагировала на решение России об авиасообщении

Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель минтуризма Турции в пятницу.

Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.