Возобновляются наземные рейсы в Нахчыван через Иран

Азербайджанская сторона обратилась к Исламской Республике Иран по вопросу восстановления работы маршрутной линии Баку-Нахчыван-Баку, приостановленной в связи с особым карантинным режимом.

Как сообщили Day.Az в Государственной автотранспортной службе, согласно действующему соглашению о перевозках между Азербайджаном и Ираном, в ответ на обращение азербайджанской стороны с 16 июля 2021 года возобновляются транзитные переходы граждан Азербайджана через пограничные пункты Билясувар-Джульфа по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Для прохождения пунктов гражданами Азербайджана теста ПЦР с негативным результатом не потребуется. Но при необходимости медицинский персонал, находящийся на пограничном пункте, может взять анализы у пассажиров.

Для удовлетворения насущных потребностей, в заранее отведенных участках на границе будет предоставлен перерыв в движении автобусов на 15-20 минут.

В то же время, с 15 июля возобновляются также ночные междугородние (межрайонные) рейсы, деятельность которых была ограничена в связи с особым карантинным режимом.

По вопросу приобретения билетов как на рейсы в Нахчыван, так и на ночные рейсы, пассажиры могут обратиться в Бакинский международный автовокзальный комплекс.