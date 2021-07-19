Канада открывает границы для всего мира

Власти Канады откроют государственные границы для полностью вакцинированных американцев 9 августа, для граждан других стран мира - 7 сентября. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 9 августа полностью вакцинированные граждане США смогут въехать в Канаду, - сказал он. - 7 сентября мы откроем с определенными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран". Блэр добавил, что полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

Согласно решению властей, в Канаду могут приезжать иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca как минимум за 14 дней до въезда в страну. Именно эти вакцины ранее были одобрены канадским Минздравом. Кроме того, с 9 августа детям до 12 лет не нужно будет проходить двухнедельный карантин по прибытии в Канаду. Также с 9 августа Канада открывает все свои крупные международные аэропорты (на данный момент международные рейсы осуществляются только в Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто).