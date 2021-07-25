Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, его слова приводит портал URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мальцев рассказал, что турецкое правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну. При этом некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.

"Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду", - рассказал Мальцев.