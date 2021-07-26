https://news.day.az/tourism/1364948.html Азербайджан и Сербия планируют наладить прямое авиасообщение
Азербайджан и Сербия планируют наладить прямое авиасообщение
Азербайджан и Сербия планируют подписать документы по либерализации визового режима и налаживанию прямого авиасообщения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, эти и другие документы будут подписаны осенью нынешнего года, что создаст большие возможности для развития сотрудничества двух стран.
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