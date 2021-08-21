Азербайджанский велопутешественник установил рекорд

Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне поднялся на высоту 6 400 метров над уровнем моря, покоряя одну из высочайших вершин Центральной Азии, входящей в горную систему Памир на границе Кыргызстана и Таджикистана. Эту вершину, известную как Пик Ленина (7 134 метра над уровнем моря), в Таджикистане называют Пик имени Абу али ибн Сины, а в Кыргызстане - Пик Манаса.

Как сообщил Trend Рамиль Зиядов, достигнув высоты 6 400 метров, он завершил свое восхождение, передает Day.Az.

"Поднялся на высоту 6 400 метров. Погодные условия были крайне тяжелыми - порывистый ветер и сильный снегопад. Несколько раз пытался подняться выше, но, к сожалению, погодные условия не позволили мне это сделать. Завершил свое восхождение на высоте 6 400 метров", - сказал Зиядов.

Отметим, что Рамиль Зиядов совершал восхождение с велосипедом, и еще никто из велосипедистов не поднимался на такую высоту на Пике Ленина. Тем самым азербайджанский велосипедист установил мировой рекорд.

Свое восхождение Рамиль Зиядов посвятил Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 86 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки, Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие.

Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5 059 м), Chonta (4 825 м), Abra Antajirca (4 780 м) и Abra Ucchuchacua (4 737 м). При этом он является единственным человеком из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей в СМИ.