Персонал Wizz Air заставят пройти вакцинацию

С первого декабря на рейсах венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air смогут работать только полностью вакцинированные от коронавируса сотрудники. Об этом в среду, 1 сентября, пишет DW, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новое правило относительно полной вакцинации от коронавируса будет касаться как пилотов, так и бортпроводников Wizz Air.

Отмечается, что если по медицинским показателям сотрудники не смогут сделать прививку, они будут обязаны регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Известно, что австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss объявили, что с 15 ноября также введут требование обязательной вакцинации от коронавируса для своего летного персонала.