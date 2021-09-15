В Турции мужчина напал с ножом на путешествующего 12 лет по миру туриста

В Турции на известного путешественника напал мужчина с ножом и нанес ему несколько ранений. Об этом пишет Turizm Ajansı, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в кемпинге в районе Сивриче провинции Элязыге, на берегу озера Хазар. 45-летний турист из Японии, который путешествует по миру на своем велосипеде уже 12 лет, чистил зубы, когда заметил, как неизвестный мужчина пристально наблюдает за ним.

"Я спросил его, почему он так долго смотрит на меня и почему он злится. Он что-то ответил, но я не смог понять, что он сказал. Когда я отвернулся, он напал на меня с ножом", - вспомнил японец.

Пострадавшего туриста доставили в городскую больницу. В рамках расследования полицейские показали ему несколько фотографий подозреваемых, среди которых путешественник опознал напавшего на него мужчину. Отмечается, что виновный в преступлении был задержан и уже предстал перед судом.