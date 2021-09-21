Назван лучший отель Турции по системе «все включено»

По итогам ежегодной премии TripAdvisor Travelers' Choice 2021 назван лучший отель в Турции, работающий по системе "все включено". Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, на основании миллионов отзывов путешественников со всего мира, в Турции получили награды четыре объекта размещения. Победителем стал пятизвездочный отель Seven Seas Hotel Blue, расположенный в Сиде.

Согласно отзывам, гостиница занимает четвертую строчку среди всех 307 отелей курорта. Отдыхающие характеризуют его фразой "как премиум, но дешевле" и отмечают гостеприимство персонала и высокий уровень сервиса.