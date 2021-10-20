Марокко приостановило авиасообщение с тремя странами

Марокко со среды временно приостанавливает авиасообщение с Нидерландами, Великобританией и Германией по санитарным соображениям в связи с распространением штамма коронавируса "дельта", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такое решение властей североафриканского королевства уже разослано авиакомпаниям, передает информационный портал "360".

Своих клиентов о приостановке рейсов в Нидерланды, Великобританию и Германию и обратно также оповестил марокканский национальный перевозчик Royal Air Maroc.