https://news.day.az/tourism/1394121.html Марокко приостановило авиасообщение с тремя странами
Марокко приостановило авиасообщение с тремя странами
Марокко со среды временно приостанавливает авиасообщение с Нидерландами, Великобританией и Германией по санитарным соображениям в связи с распространением штамма коронавируса "дельта", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Такое решение властей североафриканского королевства уже разослано авиакомпаниям, передает информационный портал "360".
Своих клиентов о приостановке рейсов в Нидерланды, Великобританию и Германию и обратно также оповестил марокканский национальный перевозчик Royal Air Maroc.
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