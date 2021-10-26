США вновь откроют воздушные границы для полностью привитых иностранных туристов

Представители администрации Байдена заявили, что Соединенные Штаты скоро вновь откроют свои воздушные границы для полностью вакцинированных иностранных гостей, у которых есть одна из трех утвержденных вакцин против COVID-19 или которые могут представить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 24 часов после начала поездки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении говорится, что новые правила вступят в силу 8 ноября и будут разрешены "некоторые исключения". К исключениям относятся лица, являющиеся "участниками клинических испытаний вакцины COVID-19, те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, и кому необходимо путешествовать по чрезвычайным или гуманитарным причинам", - заявили в Белом доме. Кроме того, те, кому предоставлено исключение, должны согласиться на вакцинацию в США, если они намерены остаться в стране более 60 дней. Дети в возрасте до 18 лет также освобождаются от вакцинации в настоящее время, но все равно должны будут предоставить документацию о негативных результатах теста на COVID-19.

К принятым вакцинам относятся только три вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

По данным Туристической ассоциации США, в 2019 году Соединенные Штаты посетили около 80 млн иностранных гостей. После начала пандемии в начале 2020 года эти показатели резко снизились.