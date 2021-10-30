Названы самые опасные страны Европы для путешествий из-за коронавируса

Россиян предупредили о стремительном ухудшении эпидемиологической обстановки в некоторых европейских странах. Соответствующие данные опубликовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на своем сайте 28 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно статистике, ситуация изменилась в худшую сторону в Хорватии, некоторых районах Бельгии и Ирландии. Кроме того, в красный список государств вошли Латвия, Литва, Эстония и Румыния. Также самыми опасными для путешествий названы Лихтенштейн и Исландия, Нидерланды, половина Норвегии и половина Чехии.

Так, за последние две недели в этих странах фиксируется до 200 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.

При этом аналитики перечислили страны, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается на прежнем уровне. Так, Мальта, Испания, Италия, Швеция и Франция на данный момент являются самыми безопасными направления для поездок по Европе.

Ранее в октябре россиянам предложили заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного туризма из-за пандемии, поездкой в Турцию. Представители туротрасли назвали Стамбул главной осенней альтернативой популярным ранее городским и экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в турецкий город смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан России.