Австралия впервые за 1,5 года открывает границы

В Австралии в аэропорту Сиднея приземлился впервые за полтора года пассажирский рейс из Лос-Анджелеса. Международное сообщение в стране было приостановлено на 590 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уточняется, что на борту воздушного судна весь экипаж и пассажиры были вакцинированы, поэтому никому из прибывших не надо соблюдать карантин или какие-то другие ограничения. Ранее прилетевшие в Австралию обязаны были находиться на 14-дневной изоляции в отеле за свой счет.

Австралия открыла свои границы для полностью привитых граждан с 1 ноября. При этом въезд без карантина разрешен только в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а международные рейсы выполняются только через аэропорты Сиднея и Мельбурна.

С 1 декабря бескарантинный въезд может разрешить и Северная территория страны через международный аэропорт Дарвина.

Иностранцам въезд на территорию Австралии по-прежнему запрещен.