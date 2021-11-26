Германия запретила въезд иностранцев из ЮАР

Власти Германии приняли решение о временном ограничении авиасообщения с ЮАР после сообщений о новом штамме коронавируса в стране. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запрет вступит в силу с 27 ноября. Из ЮАР с того момента будут летать исключительно вывозные рейсы для граждан Германии.

"Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии", - цитирует ТАСС министра Шпана.