Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны

Столпотворение туристов, пытающихся экстренно выехать из ЮАР, происходит в крупнейших международных аэропортах страны на юге Африки.

"Многочисленные и неожиданные отмены рейсов рядом авиакомпаний создали для нас значительные трудности, - заявил в субботу ТАСС сотрудник аэропорта Йоханнесбурга. - В середине дня один из крупнейших перевозчиков в небе ЮАР Qatar Airways приостановил все полеты. В результате тысячи туристов и отдыхающих оказались в сложном положении, так как их рейсы отменены".

Как передает Day.Az, в ЮАР распространяется новый омикрон-штамм коронавируса. Он уже был выявлен у лиц, вернувшихся в последние 24 часа с юга Африки в Великобританию и Германию. Из прибывших накануне двумя рейсами в Нидерланды 600 человек у 61 был обнаружен коронавирус. Местный новостной портал News 24 охарактеризовал создавшуюся в южноафриканских аэропортах ситуацию как "настоящий хаос".

Первой о приостановке полетов в ЮАР объявила вечером 25 ноября Великобритания. Сейчас уже более 20 государств, включая два африканских - Сейшельские Острова и Маврикий - ввели запрет на полеты в Южно-Африканскую Республику. Пытающиеся выехать из ЮАР туристы в первую очередь используют самолеты африканских авиакомпаний, которые доставляют их в столицы других стран континента. Многие летят в Аддис-Абебу, Каир, Дакар.

Между тем аккредитованные в ЮАР посольства, включая российское, и международные организации пока не выступали с рекомендациями для своих граждан и сотрудников покинуть территорию страны. "Ситуация еще очень неопределенная с омикрон-штаммом коронавируса, - заявила ТАСС сотрудник крупнейшей в ЮАР страховой компании в области медицины "Дискавери" Лиз Крони. - Идут исследования, штамм обладает повышенной активностью, однако мы пока еще не знаем, будет ли он более опасным, нежели предыдущий дельта-штамм". Крони заявила, что, согласно поступившим в "Дискавери" отчетам южноафриканских ученых, имеющиеся вакцины от COVID-19 защищают и от омикрон-штамма коронавируса.

На текущий день в ЮАР известно о 150 инфицированных омикрон-штаммом. В стране происходит резкий рост числа заболевших COVID-19. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило, что страна входит в четверную волну пандемии.