США готовятся ужесточить правила въезда из-за нового штамма коронавируса

Белый дом готовит более строгие правила для всех иностранцев и граждан США, прибывающих в страну, из-за Omicron. Об этом со ссылкой на чиновников системы здравоохранения США сообщает Washington Post в среду, 1 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Администрация Байдена готовит более строгие требования к тестированию для всех путешественников, въезжающих в Соединенные Штаты, в том числе возвращающихся американцев, чтобы сдержать распространение потенциально опасного варианта Omicron", - сказано в материале.

Президент США Джо Байден объявит новые правила уже завтра. Пока известно, что обсуждается обязательное тестирование для всех въезжающих в страну за день до посадки на рейс - независимо от их статуса вакцинации или страны отправления.

Также рассматривается требование, чтобы все путешественники проходили повторное обследование в течение трех-пяти дней после прибытия в США.

Наконец, обсуждается "противоречивое предложение" для всех прибывших в США находиться в самоизоляции в течение семи дней, даже если результаты их тестов были отрицательными, а нарушителям назначить штрафы.