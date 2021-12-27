В мире отменили тысячи авиарейсов

Авиакомпании по всему миру отменили в понедельник свыше 2,5 тыс. рейсов на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

По его данным, всего в понедельник отменены 2 522 рейса, задержаны 7 690. При этом большинство отмен - 958 - приходятся на США. Речь идет как о внутренних перелетах, так и о международных рейсах.

Телекомпания CNN подчеркивает, что отмены рейсов происходят во многом из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса. Так, в минувшее воскресенье в США 1,2 тыс. рейсов были отменены из-за того, что сотрудники авиакомпаний вынуждены взять больничный. Ранее CNN сообщала, что в период рождественских праздников мировые авиакомпании отменили около 5,7 тыс. рейсов, 1,7 тыс. отмен пришлись на США.

"Вспышка распространения омикрон-штамма на минувшей неделе имела прямое воздействие на наши летные экипажи и обслуживающий персонал", - приводит CNN заявление представителей авиакомпании United Airlines. Телекомпания подчеркивает, что отмены рейсов из-за нехватки персонала пришлись на самый загруженный в году с точки зрения пассажиропотока праздничный период. За минувшие дни от 1,5 млн до 2,2 млн человек ежедневно пользовались услугами авиаперевозчиков в США. В минувшую среду цифры по этому показателю превысили данные за 2019 год.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.