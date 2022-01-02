Кипр ужесточил правила въезда в страну

Власти Кипра решили ужесточить правила въезда на территорию острова для иностранных туристов. Так, начиная со вторника, 4 января, прибывшим придется сдавать три теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 1 января, сообщает портал Cyprus Flight Pass, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его данным, с 4 января перед въездом на Кипр необходимо сделать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до вылета. Второй - нужно сдать сразу по прибытии в страну. Он стоит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результаты можно получить через несколько часов в электронном виде.

Кроме того, через 72 часа после въезда на Кипр потребуется сделать экспресс-тест на антиген. Его результат становится известен через несколько минут.

Тесты могут не сдавать дети до 12 лет. Взрослые освобождены от третьего экспресс-теста на антиген, если сделали бустерную прививку от COVID-19.

Отмечается, что эти правила будут действовать до 15 января 2022 года.

С 30 декабря для посещения мест досуга на Кипре необходимо предъявить сертификат о вакцинации и дополнительно свежий антиген-тест, который сделан не более 24 часов назад. От данного требования освобождены люди, которые сделали бустерную прививку.

Гражданам Кипра и туристам власти острова рекомендовали носить сразу две медицинские маски, одну маску с улучшенной фильтрацией стандарта ΚN95/FFP2 и избегать тканевых масок.

Ходить с покрытым носом и ртом нужно как в помещениях, так и на улице.