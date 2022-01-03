https://news.day.az/tourism/1422630.html Неповторимая Гянджа: древний город на Великом шелковом пути - ФОТО - ВИДЕО
Неповторимая Гянджа: древний город на Великом шелковом пути - ФОТО - ВИДЕО
Гянджа - второй по величине город Азербайджана. В красоте он не уступает даже самой столице. Как каждый древний город, Гянджа имеет свою историю и свои легенды.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно одной из легенд, город был основан на месте невероятного клада, обнаруженного путником.
Сегодня Гянджа - современный город, сохранивший в то же время свой неповторимый исторический облик. Она продолжает расти и отстраиваться, уверенно встраиваясь и в экономическую карту страны. И, кстати, древний Великий шелковый путь проходил именно через Гянджу.
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