Три самые величественные крепости Азербайджана

Многие азербайджанские города пытались укрепить свои территории величественными крепостными стенами. Некоторые из этих крепостей сохранились до наших дней, а другие были восстановлены в ходе археологических раскопок, что не умаляет их исторической ценности, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Бакинская крепость

Окруженный мощными крепостными стенами Старый Баку или Ичери Шехер, пожалуй, самая известная из азербайджанских крепостей. Очень сложно определить точный возраст этого древнего поселения, построенного нашими предками в виде фортификации и дошедшего до наших в очень хорошем состоянии. Однако в результате археологических раскопок выяснилось, что территория Старого города еще была заселена в эпоху бронзы, а в VIII-XI веках здесь процветала городская жизнь, развивались ремесла и торговля.

Один из главных входов в крепость - Гоша гала гапысы - раньше назывался Шемахинскими воротами. Шемахинские ворота (также известные как ворота Шах Аббаса) были единственными воротами города до конца 19 века. В конце 19 века, после сноса второго ряда крепостных стен, ворота второго ряда, получившие название Зульфугар-хана, были поставлены возле Шемахинских ворот. Так возникло название "Гоша гала гапысы" (парные крепостные ворота).

Крепость неоднократно подвергалась осаде врагов. Например, в 1723 году русская военная эскадра во главе с адмиралом Матюшкиным подошла к городу с моря и потребовала его сдачи. Российский ультиматум был отклонен. В ответ крепость попала под артиллерийский обстрел эскадры из 15 кораблей. Один из снарядов угодил в минарет мечети Мохаммеда и повредил его. В этот момент подул сильный ветер и загнал русские парусники в море. Жители города расценили этот момент как гнев Аллаха на иноземных захватчиков. Кстати, минарет мечети не реставрировали до середины XIX века как символ стойкости и отваги защитников крепости. Здание и минарет мечети были отреставрированы только в 2010 году.

Сотни исторических памятников, в том числе 4 памятника мирового уровня и 28 памятников местного значения, расположены на небольшой площади в 22,1 га Старого города. Один из главных символов Баку - величественная Девичья башня, а также знаменитый Дворцовый комплекс Ширваншахов, старинные мечети, караван-сараи расположены здесь, в стенах древней крепости.

Ичери Шехер - это не только древний памятник, где действуют многие культурные центры. Более 1300 семей проживают в старинных домах на территории этого историко-архитектурного заповедника, окруженного крепостными стенами высотой 8-10 метров. Стоит отметить, что Бакинская крепость внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Габалинская крепость

Башни и стены Габалинской крепости, находящейся в полуразрушенном состоянии, но при этом выглядящей величественно, издавна были символом могущества древней столицы Кавказской Албании.

Государственный историко-культурный заповедник в настоящее время расположен на 480 гектарах, в 25-30 километрах к юго-западу от центра современной Габалы, недалеко от села Чухур Габала. Археологические раскопки, проведенные с 60-х годов прошлого века на территории заповедника, созданного в 1985 году, подтверждают, что Габала была крупным городом, центром искусства и торговли с развитой инфраструктурой с IV-III веков до нашей эры до XVIII века.

Сегодня остатки древнего города можно увидеть в трех областях: Антик, Селбир и Гала. Рассмотрим территорию Крепости, отделенную с севера глубоким рвом, а с юга - величественной замковой стеной. Построенные в архитектурном стиле периода Сасанидов, эти стены выделяются среди других крепостных построек в Азербайджане. По мнению некоторых средневековых авторов, город был построен Губадом I из династии Сасанидов. Однако исследователи убеждены, что по приказу царя здесь велись только реставрационные работы.

Крепость построена из сырцового кирпича и речных камней. Диаметр охранной башни - 3 метра. Длина башни составляет 35 метров, толщина стен достигает 2,4 метра. На южной стене расположены главные ворота замка, сохранившие свой первоначальный вид. Также есть 4 арочные башни высотой 10-14 метров и диаметром 6,8 метра. Во время археологических раскопок здесь были обнаружены ямные могилы и другие ценные артефакты, отражающие хозяйственную жизнь Габалы, развитие ремесел и торговых отношений.

В городе развивалось гончарное дело, кузнечное дело, медеплавильное производство, ювелирные изделия, ткачество, резьба по камню, обработка кости, производство стекла и т. д. развитый. Во время раскопок были обнаружены водопровод, остатки гончарных печей, промышленные отходы, инструменты, украшения, винный погреб, гончарные изделия, мастерские и так далее. Большинство находок выставлено в Габалинском историко-этнографическом музее.

Шамкирская крепость

Древняя Шамкирская крепость отличается не только мощью укреплений, но и необычайной красотой своей архитектуры. Не зря его называют жемчужиной градостроительной традиции Арана.

Древний город Шамкир сейчас расположен на левом берегу реки Шамкир, к северу от села Мухтарие Шамкирского района. Некогда процветающий город был разрушен монголами в начале 13 века. Описание города подтверждает, что в средние века были все черты, характерные для городов, расположенных на равнинах. В то время города обычно состояли из трех топографических частей: нарингала (внутренний город), шахристан (сам город) и рабад (вокруг города). Топографический план города показывает, что он имеет примерно прямоугольную форму.

Хотя история Шамкира, крупного средневекового города, изучалась в начале 19 века, масштабные археологические раскопки начались в первом десятилетии 21 века. Благодаря раскопкам, проводимым здесь с 2006 года, были сделаны очень интересные открытия, открывшие новые страницы в истории Азербайджана. Наиболее ценные древние находки относятся к железному веку. Толщина культурных слоев, отражающих различные стороны средневековой городской жизни, достигает 6 метров. Говорят, что жизнь в городе кипела с 8 века до первых десятилетий 13 века, когда Шамкир был разрушен монголами.

В Шамкире очень развиты архитектура и строительство. Во время раскопок были обнаружены остатки многочисленных построек, в том числе остатки укреплений, общественных и жилых зданий, инженерных сооружений для благоустройства города. Оказалось, что в VIII-X веках город защищала крепостная стена из речного камня и сырцового кирпича. В 11 веке в городе были построены параллельные крепостные стены. Обе стены, расположенные на расстоянии около 10 метров друг от друга, сложены из комбинированной кладки, чередующимися рядами из жженого кирпича, речного камня и резного белого камня. Следует отметить, что необычайно красивая полихромная комбинированная кладка стен была очень характерна для Шамкира, который считается одним из центров архитектурной школы Арана. Внешняя стена города составляет более 80 метров в длину и 3,8 метра в ширину. Эта стена укреплена арочными монолитными башнями. Длина внутренней стены около 2,7,5 метра. Ворота с южной стороны защищены двумя башнями на крыльях. Южная башня находится в запущенном состоянии. Обе башни с большим мастерством построены из местного белого камня.

Между второй и третьей башнями внешней стены обнаружено здание с арочными полостями. Здание примыкает к городской стене, т.е. стена замка образует его западную стену. Ичгала расположена в восточной части города, на левом берегу Шамкирчай. Прямоугольная крепость тянется с юга на север и занимает площадь более одного гектара. Высота уцелевших стен 5,5-7,5 метра, ширина 3,2-4 метра.

По словам руководителя Шамкирской археологической экспедиции, доктора исторических наук Тариха Достиева, можно с уверенностью сказать, что постройки Шамкирской крепости - один из самых ярких образцов Аранской школы архитектуры. Средневековые архитекторы и строители, работающие с комбинированной кладкой, создали настоящий шедевр военной архитектуры. Здесь умело использовались различные строительные материалы - речной камень, жженый кирпич и белый камень. Такой прием позволил укрепить стены и сделать их эстетичными. По словам археологов, стены внутреннего города, построенного в XI веке, неоднократно ремонтировались.

В настоящее время на месте раскопок создан археологический парк.