Цены в отелях Азербайджана вернулись на прежний уровень

В отелях регионов Азербайджана уже есть свободные номера, и цены в них вернулись на прежний уровень. Об этом сказал Trend эксперт по туризму Джейхун Аширов, передает Day.Az.

По его словам, перед новогодними праздниками цены в отелях регионов Азербайджана выросли на 40 процентов.

"Но после праздничных дней люди вернулись к работе. Туристов в регионах стало меньше. Отели в Баку и регионах не наполнены на 100 процентов. Иностранные туристы в основном уже вернулись на родину. В настоящее время есть возможность отдохнуть в отелях регионов за приемлемую цену", - сказал Аширов.

По словам эксперта, в дни новогодних праздников стоимость проживания и участия в праздничных мероприятиях для двух человек в отелях регионов варьировалась в пределах 800 - 2 000 манатов.

"Цены тогда варьировались в зависимости от предоставляемых услуг и шоу-программ. Но после новогодних праздников в отелях регионов Азербайджана уже есть свободные номера, и цены в них стабилизировались", - сказал Аширов.