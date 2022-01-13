Самые дешевые страны для путешествий

Какие страны в мире считаются самые дешевыми для путешествий? Европа дорогая, не говоря уже о Японии. Цены в Гонконге обжигающе горячие. На Сингапур вряд ли бюджета хватит. Соединенные Штаты уже вовсе мечта, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Поэтому мы предлагаем вам ознакомиться со странами, где можно неплохо отдохнуть по эконом-тарифам. В среднем затраты в этих странах могут составить 30-40 долларов.

Непал

В столице этой страны - Катманду - цены сильно упали, особенно после землетрясения. Она занимает первое место в списке самых дешевых городов мира.

К сожалению, в этой стране есть люди, дневной заработок которых составляет всего 1-2 доллара. Поверьте, суммы, которые вам кажутся небольшими, для жителей Непала огромны. В стране, где можно очень комфортно провести день за 25 долларов, ваши средние расходы могут быть следующими:

Размещение: Ночевка для 2 человек в отеле с рейтингом 8.2 - примерно 3 доллара с человека.

Среднее меню в ресторане: 5 долларов

Индекс Big MC: 6,5 долларов (MC Donalds дорогой)

Городской транспорт: 0,20 доллара

1 литр бензина: 1 доллар

Расходы в среднем за день: 25 долларов.

Индия

Эта мистическая страна постоянно находится в рекомендуемых для тех, кто ищет недорогое направление для отдыха. Причина: в Индии, где 300 миллионов человек рождаются, вырастают и умирают на улицах, люди с трудом сводят концы с концами на 1-2 доллара в день.

Говорят: "Либо ты влюбляешься в Индию, либо ненавидишь ее!" Путешествовать в эту страну очень выгодно, но жить там сложно.

Размещение: Ночевка в хостеле в городе Агра стоит 5-7 долларов.

Среднее меню в ресторане: 4 доллара

Индекс Big MC: 2,55 доллара

Городской транспорт: 0,15 цента (не зря Индия считается одной из самых дешевых стран для проживания)

1 литр бензина: 1 доллар

Расходы в среднем за день: 25-30 долларов.

Камбоджа

Многострадальная земля Камбоджа - это страна, где миллионы людей погибли после гражданской войны. Ангкор-Ват, самый большой в мире храм в городе Сиемреап этой прекрасной страны, наверняка, поразит вас своим необычайным величием.

Входной билет туда стоит дорого, но все остальное в стране очень дешево. Достаточно легко обойтись 30 долларами в день. В последнее время многие иностранные путешественники впервые открыли для себя Камбоджу, а затем обосновались там навсегда. Если вы спросите, почему? Потому что она на первом месте в списке самых дешевых стран для проживания.

Размещение: Вы можете остановиться в хостеле с рейтингом 8,8 за 3 доллара в сутки.

Среднее меню в ресторане: 6 долларов

Индекс Big MC: 3.50 доллара

Городской транспорт: 1 доллар

1 литр бензина: 0,95 центов

Расходы в среднем за день: 30 долларов.

Лаос

Лаос - одна из самых дешевых стран для проживания. Но это также неспокойная страна, как и Камбоджа, понесшая в свое время большие потери. Не такая развитая, как Таиланд. 25-30 долларов в день тут будет вполне достаточно.

Проживание: В столице Вьетьяне в хостеле с рейтингом 8,8 можно переночевать за 8-9 долларов.

Среднее меню в ресторане: 4 доллара

Индекс Big MC: 4,75 доллара

Городской транспорт: 0,72 цента

1 литр бензина: 1,21 доллара

Расходы в среднем за день: 25-30 долларов

Вьетнам

Это одно из самых привлекательных и дешевых мест для жизни в Юго-Восточной Азии, к тому же очень красивых. Многие бэкпэкеры, в частности, едут в самый южный регион Вьетнама на мотоциклах, которые покупают за 100-150 долларов в Ханое.

Путешественники очень хвалят эту страну, в том числе и за дешевизну.

Проживание: ночевка в хостеле в Ханое обойдётся в 8-9 долларов.

Среднее меню в ресторане: 10 долларов, в дешевых ресторанах - 4 доллара

Индекс Big MC: 3 доллара

Городской транспорт: 0,72 цента

1 литр бензина: 1,21 доллара

Расходы в среднем за день: 35 долларов

Шри Ланка

Шри-Ланка, островная страна, также является одной из самых дешевых стран. Для Шри-Ланки, которая всегда входит в список самых дешевых стран для жизни, достаточен бюджет около 25-30 долларов в день. То есть, на 750 долларов в месяц можно жить просто по-королевски!

Проживание в хостеле с рейтингом 8,8 будет стоить 6,30 долларов.

Среднее меню в ресторане: 4-7 доллара

Индекс Big MC: 3.51 доллара

Городской транспорт: 0,14 центов

1 литр бензина: 0,83 центов

Расходы в среднем за день: 25 долларов

Никарагуа

Она всегда входят в список самых дешевых стран и даже стран с самыми дешевыми условиями проживания. Это частое место назначения для многих путешественников в Центральной Америке. Ситуация в ее экономике не улучшается.

Поэтому многие вещи стоят очень дешево. Например, студенты со всего мира приезжают в Никарагуа, чтобы выучить язык, потому что здесь это дешевле. 30 долларов в день - вполне приличная цена для жизни.

Проживание: Вы можете остановиться на 1 ночь в хостеле с рейтингом 8,8, всего за 7 долларов.

Среднее меню в ресторане: 10 долларов

Индекс Big MC: 5.90 доллара (дорого)

Городской транспорт: 0,10 центов

1 литр бензина: 1 доллар

Расходы в среднем за день: 30 долларов

Болгария

Многие путешественники приезжают в Болгарию на выходные. Особенно зимой в эту прекрасную страну, где расположены одни из лучших горнолыжных курортов, стекаются лыжники со всего мира.

В столице София ночевка в хостеле с рейтингом 8,5 обойдётся в 8 долларов, на двоих можно найти места и за 25 долларов.

Среднее меню в ресторане: 10 долларов

Индекс Big MC: 5.2 доллара

Городской транспорт: 0,50 центов

1 литр бензина: 1,17 долларов

Расходы в среднем за день: 35 долларов

Сербия

Одна из незаменимых стран для тех, кто ищет недорогое место для отдыха, тем более, что Белград в последнее время стал еще более известен своей ночной жизнью. Многие ди-джеи Европы дают здесь концерты.

В столице Белграде достаточно иметь в кармане ежедневно по 30-40 долларов, чтобы найти место для ночёвки и питаться. Скажем, ночь в белградском хостеле обойдётся всего в 12 долларов.

Среднее меню в ресторане: 8-10 долларов

Индекс Big MC: 5.2 доллара

Городской транспорт: 0,80 центов

1 литр бензина: 1,25 долларов

Расходы в среднем за день: 30-40 долларов

Македония

Македония - одно из важных стран Балкан, не только дешево, но и обладает удивительной природной красотой. Скопье и Охрид должны стать обязательными для посещения во время вашего тура.

Затраты в день 30 долларов - это даже больше, чем нужно. В столице Скопье можно разместиться в хостеле с рейтингом 8,9 за 7 долларов за ночь.

Проживание - 7 долларов

Среднее меню в ресторане: 7-10 долларов

Индекс Big MC: 5.2 доллара

Городской транспорт: 0,7 центов

1 литр бензина: :1,15 доллара

Расходы в среднем за день: 30 долларов