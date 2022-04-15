Баку и Токио обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма

Председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев встретился с послом Японии в Баку Дзюнити Вада.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на госагентство.

Стороны на встрече обсудили вопросы расширения связей в сфере туризма и перспективы сотрудничества в этой области.

Нагиев отметил важность развития туристических связей и интенсификации работы по восстановлению сферы туризма в постпандемический период.

Он также проинформировал посла о деятельности по превращению освобожденных территорий Азербайджана в новое туристическое направление.

Дзюнити Вада, в свою очередь, отметил высокий интерес японских туристов к Азербайджану.

Он рассказал о важности налаживания прямых авиарейсов между Азербайджаном и Японией, взаимных ознакомительных туров.

Кроме того, посол пригласил Азербайджан к участию в выставке JATA WTF-2022 в Японии.

По словам дипломата, это позволит японским туристам ознакомиться с туристическим потенциалом Азербайджана.