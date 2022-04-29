Альянсы авиакомпаний - что это такое и какая от них выгода для пассажиров?

Что такое "авиационный альянс"?

Кратко, альянс - это объединение авиакомпаний, которые договорились работать между собой на основе заранее оговоренных партнерских условиях. В рамках такого сотрудничества авиакомпании могут продавать авиабилеты на рейсы внутри альянса без предварительных условий, позволяют пассажирам пользоваться мильными программами любого из авиаперевозчика, входящих в альянс, и, в целом, оказывать друг другу поддержку в сопутствующих вопросах.

В настоящее время на рынке гражданских авиаперевозок действуют три основных альянса: SkyTeam, Star Alliance и Oneworld. Каждый включает в себя пару десяток авиакомпаний, мы их позже перечислим. А пока более подробно рассмотрим, каков принцип сотрудничества авиакомпаний внутри этих альянсов.

Кодшейринговые рейсы

Вы когда-нибудь летали маршрутом, который был забронирован одной авиакомпанией, но по факту выполнялся другой? Такие рейсы называются кодшейринговыми (code-share). Договоренность о выполнении таких совместных рейсов позволяет пассажирам бронировать большее количество рейсов напрямую через одну авиакомпанию, даже если не все из них выполняет она сама.

Например, если вы планируете маршрут из Баку в Сингапур, то можете забронировать рейс у Turkish Airlines до конечного пункта следования, при этом в Стамбул вас доставят сами Турецкие авиалинии, а оттуда в конечный пункт рейс уже будет выполнен авиакомпанией Singapore Airlines. Оба авиаперевозчика входят в альянс Star Alliance, поэтому для пассажира трансфер пройдет без лишней рутины. Регистрацию нужно будет проходить только один раз, посадочный талон будет единым, а багаж автоматически будет транспортирован между самолетами в автоматизированном порядке.

Стоит отметить, что code-share договоренности могут быть и между компаниями вне альянсов, однако, в этом случае авиаперевозчики договариваются между собой каждый раз в индивидуальном порядке.

Бонусные программы

Аналогичная логика распространяется и на бонусные (мильные) программы для авиаперевозчиков внутри альянса. То есть, если рассматривать пример выше, то участник мильной программы от Turkish Airlines заработает баллы и на рейсе из Баку в Стамбул, и из Стамбула в Сингапур. Опять-таки, для этого не нужны лишние действия в личном кабинете или переговоры со службой поддержки авиакомпании - система налажена на автоматическое зачисление милей.

Кроме того, отдельным преимуществом является возможность перечислять свои мили между бонусными программами авиакомпаний, входящих в один альянс. В свою очередь, это дает возможность быстрее накопить необходимое число милей для обмена на бесплатный авиабилет.

Доступ в бизнес-залы аэропортов

Данное преимущество относится к пассажирам, летающим премиальными классами обслуживания (бизнес, первый класс и т.п.). Например, вы смогли накопить достаточное число баллов, чтобы получить доступ к бизнес-лаунджу Turkish Airlines в аэропорту Стамбула, то вам будет открыт доступ и во все другие лаунджи партнеров авиакомпании в Star Alliance во всех других аэропортах.

Общая координация и решение проблем

Не менее важным аспектом альянсов является централизованная координация отношений с пассажирами. Как правило, пассажиры предпочитают не летать несколькими разными авиакомпаниями, так как в случае, если "что-то пойдет не так" в середине вашего путешествия, то авиакомпании начнут либо обвинять друг друга, либо и вовсе заявлять о несоответствии их правил с правилами другого авиаперевозчика.

Но в случае, если эти авиакомпании являются членами одного альянса, то их службы поддержки помогут разрешить ваш вопрос с минимальными хлопотами.

Так какие есть альянсы авиакомпаний?

Мы уже упомянули выше Star Alliance - это самый старший и самый большой из всех трех "китов", которые сегодня есть на рынке. Двумя другими крупными альянсами являются SkyTeam и Oneworld. Есть и другие региональные альянсы, но они не относятся к числу глобальных. Например, U-FLY Alliance объединяет 5 китайских авиакомпаний и считается региональным.

В Star Alliance, основанном в 1997 году, входит 26 авиакомпаний мира. Среди наиболее крупные - Turkish Airlines, Lufthansa, United Airlines, Singapore Airlines. Суммарно все авиакомпании альянса выполняют рейсы в более чем 1300 городов по всему миру.

Вторым по числу авиакомпаний альянсом - является SkyTeam. Он был основан в 2000 году и на сегодняшний день включает 19 авиакомпаний, в число которых до недавнего времени входил и российский "Аэрофлот". После введения санкций в отношении российских авиакомпаний, членство "Аэрофлота" было приостановлено на неопределенный срок. Другими крупными "игроками" альянса являются Delta Airlines, Air France, KLM, Korean Air и China Airlines. Пункты назначения SkyTeam включает около 1000 аэропортов в 170 странах. Основанный в 1999 году авиакомпаниями American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qantas и Canadian Airlines альянс Oneworld до недавнего времени насчитывал 14 авиакомпаний. После введения санкций в отношении российских авиакомпаний, членство в альянсе приостановила авиакомпания S7.

Кстати, хоть перечисленные организации и не являются авиакомпаниями как таковыми, тем не менее, члены альянсов окрашивают один или несколько своих самолетов во флоте в ливрею альянса. Например, так выглядят Airbus A320 Turkish Airlines в ливрее Star Alliance.





Почему не все авиакомпании вступают в альянсы?

И вправду, если альянсы дают так много преимущество, то почему сотни других авиакомпаний по всему миру не вступают в них? Дело в том, каждая авиакомпания платит на регулярной основе за членство в альянсе достаточно крупную сумму (какую именно официально не разглашается).

Кроме того, для вступления в альянс авиакомпании должны отвечать определенным критериям, как минимум, иметь мильную программу, а также предоставлять услуги для бизнес и VIP-пассажиров на уровне всех остальных членов альянса.

А рядовой пассажир, тем более если речь идет о наших соотечественниках, как правило, при планировании маршрута, в первую очередь, будет отталкиваться от ценника авиабилета и удобства пересадок. А вот дополнительные бонусы в виде милей и доступа в лаунджи скорее будут приятной опцией, чем первостепенным критерием.



AviaTravel.az

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