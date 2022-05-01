Гонконг смягчил правила въезда для иностранцев

Власти Гонконга с 1 мая разрешили въезд в город нерезидентам - впервые с начала пандемии. Согласно нынешним правилам, пассажиры должны быть вакцинированы и пройти недельный карантин в специализированном отеле, сдав несколько тестов на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что нововведение не вызовет притока туризма, однако им смогут воспользоваться бизнесмены, приезжающие на переговоры, выставки и заключение сделок.