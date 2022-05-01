https://news.day.az/tourism/1458297.html Гонконг смягчил правила въезда для иностранцев
Гонконг смягчил правила въезда для иностранцев
Власти Гонконга с 1 мая разрешили въезд в город нерезидентам - впервые с начала пандемии. Согласно нынешним правилам, пассажиры должны быть вакцинированы и пройти недельный карантин в специализированном отеле, сдав несколько тестов на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ожидается, что нововведение не вызовет притока туризма, однако им смогут воспользоваться бизнесмены, приезжающие на переговоры, выставки и заключение сделок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре