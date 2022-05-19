В популярном курортном городе Европы введено ЧП

Британский курорт на побережье Ла-Манша, известный с викторианских времён - город Истборн, может стать первым городом в Великобритании, который объявит чрезвычайное положение (ЧП) и введёт прожиточный минимум из-за голода. И такая экстраординарная ситуация возникла в популярном курортном городе, где, казалось бы, деньги на отдыхающих можно делать буквально из воздуха... Данную информацию опубликовал британский Independent, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Город поставил невесёлый рекорд по рекордному числу жителей, обратившихся за помощью к продовольственным банкам, чтобы выжить. Ещё в прошлом году, пишет издание, Eastbourne Foodbank выдал 17'440 экстренных продуктовых наборов на 100 тысяч человек, что является самым высоким показателем в Великобритании. И в этом году ситуация вряд ли исправится, отмечает член городского совета Джош Бабаринде. Он уверен, что объявление чрезвычайной ситуации поможет городскому совету Истборна более эффективно работать с благотворительными организациями.

Дело в том числе и в том, что население курорта, "построенного джентльменами для джентльменов" ещё в 60-х годах XIX века, в веке XXI стремительно стареет. И на "город пожилых" обрушиваются все экономические трудности. Как заявляет глава города, многие пожилые люди из-за счетов на электроэнергию вынуждены выбирать между едой и оплатой счетов, в итоге остаются без "своего единственного собеседника" - телевизора.

"Это решение должно послужить "тревожным звонком" для правительства Бориса Джонсона. Необходимы срочные меры со стороны властей - они должны понять, что этот кризис превратился в экстренную ситуацию благодаря нашему бездействию", - заявляет глава города.