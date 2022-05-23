Как повлияет распространение оспы обезьян на мировой туризм?

Эксперты туристической отрасли оценили влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вероятность наступления масштабной пандемии с ограничениями на поездки сейчас небольшая. В настоящий момент передача инфекции пока что происходит внутри ограниченной страты населения.

При этом некоторые страны уже ввели ряд превентивных ограничительных мер. Так, Бельгия, Италия и ОАЭ объявили обязательный трехнедельный карантин для заболевших или для тех, у кого есть подозрение на оспу.

Власти Абу-Даби подчеркивают, что сейчас велика вероятность завоза оспы в королевство на фоне роста числа международных поездок.