Самолет рейса Баку-Нахчыван вернулся в аэропорт из-за грозы
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Капитан рейса J2 257 Баку-Нахчыван "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт из-за грозы в районе аэропорта Нахчывана, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:00.

Пассажиры отправятся в Нахчыван после улучшения погодных условий.