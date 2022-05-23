https://news.day.az/tourism/1464378.html Самолет рейса Баку-Нахчыван вернулся в аэропорт из-за грозы
Самолет рейса Баку-Нахчыван вернулся в аэропорт из-за грозы
Капитан рейса J2 257 Баку-Нахчыван "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт из-за грозы в районе аэропорта Нахчывана, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:00.
Пассажиры отправятся в Нахчыван после улучшения погодных условий.
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