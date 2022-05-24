В Азербайджане восстанавливается туристическая индустрия

Развитие современного туристического маршрута Шелкового пути будет способствовать дальнейшему укреплению связей между странами - участницами Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на 7-м заседании министров туризма стран - участниц Организации тюркских государств в Шамахы.

Он отметил, что индустрия туризма в Азербайджане начала восстанавливаться.

Глава госагентства также подчеркнул важность расширения туристического обмена между странами - участницами организации и выразил надежду на рост турпотока в Азербайджан из этих государств.

Нагиев отметил важность интенсификации работы по созданию совместных туристических продуктов, таких как, в частности, "Современный Шелковый путь".

Глава госагентства сообщил, что освобожденные земли Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом, и правительство проводит на них широкомасштабные строительные работы.

По его словам, в скором времени Карабах станет региональным туристическим направлением.

В свою очередь, генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев отметил, что развитие связей между странами - участницами организации оказывает положительное влияние и на сферу туризма.

Амреев также поздравил азербайджанскую сторону в связи с избранием города Шамахы туристической столицей тюркского мира 2022 года.