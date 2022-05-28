https://news.day.az/tourism/1465822.html В Мехико упал воздушный шар с иностранными туристами
В Мехико упал воздушный шар с иностранными туристами
Воздушный шар с туристами из Перу и США упал в пятницу в районе населенного пункта Акольман в штате Мехико. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту летательного аппарата, сообщило муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы", - цитирует на своем сайте газета Milenio заявление властей.
Инцидент произошел в ходе экскурсии над районом, где расположены всемирно известные пирамиды Теотиуакана.
Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.
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