Стюардесса раскрыла причину появления тумана в самолете и удивила подписчиков

Бортпроводница объяснила появление тумана в самолете быстрым охлаждением влажного воздуха и удивила пользователей сети. Об этом девушка рассказала на видео, которым поделилась в личном TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах стюардесса рассказала подписчикам, что не стоит бояться и паниковать при виде тумана, который появляется во время полета. По ее словам, это обычное явление, которое происходит в результате охлаждения парообразного воздуха кондиционерами.

Пользователи сети поблагодарили стюардессу за объяснение и оставили восхищенные комментарии под постом. "Спасибо, что поделились, потому что я бы умерла от страха, если бы не знала", "Видел такое, когда много путешествовал по Филиппинам и Таиланду", "Я думал, что так распыляют освежитель воздуха", "Боялась, что это пожар", "Похожее происходит, когда в машине запотевает лобовое стекло", - писали они.