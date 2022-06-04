Коллапс в аэропортах Европы перекинулся на новый сектор туризма

Последствия "Великой отставки" (по определению журнала Insaider) распространяются по всем секторам мирового туризма не хуже коронавируса - почти со скоростью света, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Имеется ввиду проблемы с нехваткой квалифицированного персонала: теперь трудности с наймом экипажа, на которые уже пожаловались отели, турфирмы, визовые центры, аэропорты и авиакомпании, "дотянулись" и до морских круизов. Некоторые круизные операторы начали в экстренном порядке сокращать число услуг, оказываемых туристам на борту своих лайнеров, а некоторые уже даже приступили к отмене отдельных рейсов.

Некоторые круизные операторы - такие как Holland America и Royal Caribbean, хоть и признают проблемы с наймом персонала, но уверяют в возможности "ускоренного перезапуска" и сомневаются, что отменят какие-либо будущие маршруты. Другие вынуждены вносить те или иные изменения.

Так, Carnival оповестила туристов, что временно закроет два ресторана на всех своих кораблях. "Наш быстрый перезапуск потребовал, чтобы мы вернули тысячи членов экипажа за очень короткое время. Необходимость оформить большое количество виз для персонала замедлила нашу способность полностью укомплектовать некоторые из наших функций, в том числе нашу кулинарную команду", - заявили в пресс-службе компании.

Об отменах и сокращениях также заявил круизный оператор Norwegian Cruise Line. Обычно на её лайнерах работает более чем 900 членами экипажа, в настоящее время на борту менее 550 рабочих. В результате круизная линия сократила количество туристов в круизне на Гавайи. Некоторые рейсы отменены. Ещё один круизный оператор, Сunard также ограничил количество туристов и отменил рейсы на лайнерах Queen Elizabeth и Queen Victoria, также из-за трудностей с наймом персонала.