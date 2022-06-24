Удивительный, необыкновенный, волшебный Гобустан глазами литовского журналиста
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Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис разместил на своей странице в Facebook публикацию, где показал фотографиями Гобустанского заповедника.

"Удивительный, необыкновенный, волшебный Гобустан", - говорится в публикации журналиста. 