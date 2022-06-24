Удивительный, необыкновенный, волшебный Гобустан глазами литовского журналиста

Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что также будут практические шаги в контексте обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой

23 июня 21:34, Официальная хроника 1 165