В Азербайджане есть большой потенциал для развития медицинского туризма

В Азербайджане существует большой потенциал для развития медицинского туризма.

Об этом сказал в интервью Trend главный исполнительный директор Малайзийского совета по медицинскому туризму Мохд Дауд Мохд Ариф, передает Day.Az.

Главный исполнительный директор совета сообщил, что это его первый визит в Баку, и он возлагает на него большие надежды.

"У нас есть ожидания по нескольким направлениям, связанным с нашим визитом в Азербайджан. Одним из них является организация туристического обмена между Азербайджаном и Малайзией, его поощрение", - сказал Мохд Ариф.

Он также рассказал о сфере медицинского туризма и предоставляемых ею возможностях.

"Медицинский туризм - это вид туризма, который предоставляет лечение, профилактику, диагностику и другие медицинские услуги туристам в той или иной стране. Наша главная цель - развивать сферу медицинского туризма на глобальном уровне. В Азербайджане существует большой потенциал для развития медицинского туризма. Мы готовы поделиться с Азербайджаном своими опытом и знаниями в этой области", - сказал Мохд Ариф.

Говоря о возможностях сферы медицинского туризма в Малайзии, он подчеркнул, что в его стране люди могут получить качественное лечение.

"Наша система здравоохранения имеет строгий регламент. В Малайзии доступные цены на лечение, поэтому все имеют равный доступ к медицинским услугам. Цены на медуслуги в Малайзии ниже, чем в других странах.

Малайзийский совет по медицинскому туризму является агентством при министерстве здравоохранения, которое продвигает малайзийскую индустрию медицинского туризма, координируя промышленное сотрудничество и создавая ценные государственно - частные партнерства в стране и за рубежом", - сказал Мохд Ариф.