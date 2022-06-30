Российская авиакомпания планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Utair с июля планирует начать полеты из Санкт-Петербурга в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, ранее Utair впервые запустила прямые перелеты из Уфы в Баку.

"В этом году мы значительно расширили маршрутную сеть в Азербайджан. В начале года запустили прямые рейсы в Гянджу и Нахчыван из Москвы и в Баку - из Москвы, Сургута и Тюмени. В июне открыли рейс в Баку из Грозного и Уфы, а уже с июля планируем начать полеты из Санкт-Петербурга. Будем и далее открывать новые маршруты, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно летать прямыми рейсами как по России, так и в СНГ", - сказал президент Utair Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.