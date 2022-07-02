Туристический бум в Европе: надежды и вызовы

Туристический бум в Европе: этим летом Старый Свет готовится принять рекордное число путешественников с начала пандемии. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, рост интереса европейцев к поездкам за границу сопровождается беспрецентным кризисом в гостинично-ресторанном секторе.

На пляжах Адриатики в Италии 83% заведений жалуются на нехватку персонала. В Испании 50 тысяч вакансий остаются без внимания.

Серж Кашан, президент сети отелей Astotel, рассказал о растущем спросе: "Все эксперты твердили, что нам потребуется два, три, четыре года для того, чтобы выйти на уровень 2019, 2018 годов. Тогда наши показатели были прекрасными. Но, если смотреть на начало этого сезона, с 15 февраля прошло всего лишь несколько месяцев, несколько недель, а мы не просто восстановились, но и побили все наши предыдущие рекорды".

Туристов не пугает новая - седьмая по счёту - волна COVID-19 во многих странах Европы, которая пока не привела к перегруженности больниц. Эксперты и политики обеспокоены агрессивным поведением подвариантов омикрон-штамма.