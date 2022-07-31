В Испании начали борьбу с излишними туристами

Власти самого популярного испанского направления вняли протестам местных и начали бороться с овертуризмом - массовым потоков путешественников. Речь идет о Барселоне, которая разработала план, как "проредить" отдыхающих в пиковый сезон, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Городские экскурсии по Барселоне стали подконтрольными

Испания продолжает держаться курса на изменение своего образа для туристов и местных жителей: приезжим - тихие, безопасные и эстетичные курорты, а местным - отсутствие назойливых и пьяных туристов. Знаменитый город в настоящее время ограничивает туристические группы, чтобы уменьшить одновременное присутствие туристов в одном месте. Количество участников групп будет определяться по месту посещения, которые выбирают путешественники, чтобы избежать взрывного потока курортников.

Так, в оживленный центр Барселоны и популярные районы, такие как Готический квартал и Барселонета, допустят туристические группы численностью не более 30 человек. А для небольших районов туристические группы могут состоять только из 15 человек.

В дополнение к ограничениям, чиновники вводят одностороннее движение на 24 улицах города. По их словам, этот шаг заставит толпы двигаться - вместо того, чтобы задерживаться в определенных местах.

В рамках новых мер контроля Барселона также вводит ограничения на шум, запрещая все мегафоны в городе. Вместо этого экскурсионных гидов обязали полагаться только на свои голосовые связки, а туристов - на хороший слух, либо использовать аудиооборудование, чтобы не нарушать тишину громкими звуками. Группы также должны использовать эти устройства во время поездок в городском общественном транспорте.

"Компании используют "тихие" устройства, чтобы уровень шума не мешал тем, кто не находится в составе экскурсии. Туристические лидеры усердно работали над тем, чтобы обеспечить соблюдение ограничений по размеру группы, не влияя при этом на повседневную деятельность в поездке", - пояснила на пресс-конференции президент туристической корпорации Мелисса да Силва.

Отдых во французских деревнях по квотам

Чрезмерный туризм характерен не только для больших городов. Часть французской сельской местности также испытывает давление из-за слишком большого количества путешественников. Во время пандемии COVID-19 туристы, опасающиеся больших городов, устремились в более просторную сельскую местность и национальные парки. В связи с этим в некоторых небольших городах пешеходное движение было плотнее, чем в Париже.

"За последние два года в маленькую деревушку, спрятанную между двумя скалами, приехали десятки тысяч людей, особенно из района метро Парижа. Местные жители жаловались на то, что люди, приехавшие на один день из Парижа, не заботились о местных, - привели французские газеты слова Бен Кольер, менеджер по маркетингу Normandy Tourism для англоязычных рынков.

Чтобы помочь снизить нагрузку от чрезмерного туризма в этих небольших городах и парках, чиновники вводят ежедневные квоты. Например, парк Каланкес пропускает только 500 посетителей в день в одну из своих самых популярных зон. Для сравнения: парк обычно принимает около 3.000 посетителей в день. Согласно новым правилам, туристам следует подать заявку, чтобы попасть в популярное место.

Новые меры сразу же помогут уменьшить скопление людей в пиковые летние месяцы путешествий. В то же время чиновники преследуют и другую цель своими действиями - побудить путешественников посещать эти районы и в непиковое время в сократить толпы туристов и уменьшить заторы. "То, что мы пытаемся сделать, особенно для национальных рынков, таких как Париж и французы, - это привлечь людей приезжать круглый год, а не только в летние месяцы или пиковые периоды", - заявил Кольер.

Тенденция овертуризма

Чрезмерный туризм быстро становится проблемой во многих городах по всему миру, поскольку люди массово начали путешествовать после пандемии COVID-19. До ограничения туристических групп Барселона была первым крупным европейским городом, который запретил краткосрочную аренду, чтобы управлять количеством туристов.

Теперь и официальные лица в Венеции (Италия) утверждают, что туристическая переполненность туристами буквально топит город. Чтобы облегчить проблему, Венеция скоро введет туристический налог для всех, кто хочет посетить историческую часть города. Цена будет зависеть от спроса на этот день.