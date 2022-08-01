Forbes рекомендует туристам посетить Азербайджан

Южный Кавказ славится своей богатой историей и бурно развивающейся винодельческой индустрией, это обширное пространство земли также не чуждо природной красоте. В регионе находятся такие знаковые природные особенности как восточные берега Черного моря, западный берег Каспийского моря и Кавказские горы. Поэтому здесь нет недостатка в приключениях на свежем воздухе и возможностях экотуризма, которыми можно воспользоваться во время посещения этого легендарного региона.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского финансово-экономического журнала, одного из наиболее авторитетного и известного экономического печатного издания в мире Forbes.

Автор статьи подчёркивает, что столица Азербайджана город Баку славится своей потрясающей современной архитектурой и очаровательным историческим городом-крепостью "Ичеришехер".

Любителям экотуризма Forbes рекомендует посетить Абшеронский национальный парк, который находится всего в нескольких минутах езды на автомобиле.

"Оборудованный как прибрежными болотами, так и полупустынными экосистемами, Абшеронский заповедник стал популярным местом как для местных, так и для приезжих орнитологов. Посетители могут здесь увидеть фиолетовых цаплей, ушастых сов, серых кобыл и многих других видов животных. В дополнение к птичьим видам, парк также является домом для множества местных рептилий. А по-настоящему удачливые могут увидеть каспийского тюленя, одного из самых маленьких видов ластоногих, встречающихся сегодня на земле", - резюмирует Forbes.