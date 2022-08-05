Самый дорогой бренд мира уходит из туризма

Google уходит из туризма - один из самых дорогих брендов мира и наиболее популярных поисковиков заявил о том, что закрывает раздел бронирования авиабилетов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. А раздел бронирования отелей им был закрыт ещё раньше. Причина, как ни странно, жалобы и штрафы за недобросовестную конкуренцию, а вовсе не проблемы из-за ковида.

В частности, последним прозвучавшим заявлением стало то, что в октябре этого года туристический раздел Google будет закрыт в Германии. Далее его постепенно свернут по всему миру - полное закрытие намечено на март 2023. При этом сообщается, что раздел бронирования отелей был закрыт ещё в мае этого года.

Причина - жалобы от отелей и следующие за ними штрафы от регуляторов отрасли. В ЕС на Google неоднократно подавали в суд, заявляя, что практика поисковика по бронированиям отелей "создаёт недобросовестную конкуренцию". В итоге Google неоднократно штрафовали на крупные суммы, чего "самому дорогому бренду" не нужно: видимо оказалось, что овчинка выделки не стоит.

Кстати, на втором месте в рейтинге самых дорогих брендов Google продержался целых семь лет - с 2013 по 2019. На данный момент он опустился на четвёртое место, пропустив вперед Microsoft и Amazon. Что касается первого места, то его, по версии агентства Interbrand, неизменно занимает покинувший Россию "Макдональдс".