Летящий экстремально низко самолет напугал туристов на пляже

В Греции самолет авиакомпании Wizz Air пролетел в нескольких метрах над головами отдыхающих при заходе на посадку. Экстремальное приземление попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел возле аэропорта Александрос Пападиамантис на острове Скиатос. Несколько групп туристов собрались у берега моря, чтобы запечатлеть на камеру посадку воздушного судна.

На размещенных в сети кадрах видно, как самолет сначала снижается над морем, а потом пролетает прямо над головами испуганных людей, которые отбегают в сторону. Также можно заметить, что взлетно-посадочная полоса начинается сразу за забором.

Эффектный заход на посадку впечатлил пользователей сети. "Пилоты лоукостеров делают это специально?", "Почему нельзя огородить эту зону, это ведь опасно", "Как вы думаете, сколько зрителей нуждались после этого в новых штанах?" - поинтересовались подписчики.