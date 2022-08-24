Анна Мамедова: Мы работаем только с профессионалами

Интервью Day.Аz с руководителем туристического агентства AZE Turizm Анной Мамедовой.

- Здравствуйте, Анна ханум!

- Здравствуйте! Приятно видеть Вас снова в офисе нашего туристического агенства.

- Спасибо! Не секрет, что большинство турагентств страны до пандемии работали больше на внешний туризм. На Ваш взгляд, насколько закрытые границы позволили выявить потенциал внутреннего туризма?

- Действительно, большинство турагентств до пандемии занимались выездным туризмом. Во время пандемии 75% нашего населения ездила по стране. Я сама тоже ездила и отдыхала в регионах Азербайджана, как турист. Я была в тех регионах, в которых ещё не была и ещё раз увидела красоту нашего Азербайджана. Приведу небольшой пример. Зимой я ездила в селение Грыз, где есть замерзший водопад. Я когда увидела эту красоту, я не знала, что в Азербайджане есть такое место. Всем советую посетить эти места. Я даже собираюсь следующей зимой с детьми туда поехать. Правда, экстрима там хватает, но красота тех мест того стоит. Оставшиеся 25% населения ездили во время пандемии не как туристы, они имели деловые поездки. Граждане, которые всё-таки выезжали, главным образом, посещали Дубай и Турцию. В данный момент наши граждане стали больше ездить по нашим красивым регионам - Лерик, Масаллы, Гябяля, Гах, Илису, Загатала и т.д. Особенно отмечу, что после 44-дневной войны, в результате которой Азербайджан, благодаря мужеству доблестных военнослужащих под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, восстановил территориальную целостность, регион Карабаха ждёт большое туристическое развитие. Маленький пример приведу. В Кяльбаджарском районе имеются термальные - минеральные воды, которые намного лучше, чем воды в Рогашке, Карловых Варах, Ессентуках и в Литве. Ещё до развала Советского Союза посещаемость Кяльбаджарского санатория минеральных вод была более 50 тысяч человек. Наш многоуважаемый Президент Ильхам Алиев уже распорядился по восстановлению данного региона и санатория. У нас имеется очень много термальных и минеральных источников. Поэтому мы будем одновременно предлагать иностранным и местным туристам лечение нашими минеральными и термальными водами. Считаю, что на данный момент, как турагентство, мы должны развивать посещаемость туристов в Азербайджан. Думаю, уже хватит нашим туристам тратить заграницей деньги! Мы и иностранцы должны в полной мере увидеть красоту нашей страны. Наша страна толерантна. До пандемии у нашего агентства были группы туристов из Италии и Германии. Мы показывали им церкви. Кирху в центре Баку показывали немцам, и они были в восторге.

- Какие требования у Вашего турагентства к местным туристическим объектам?

- Как туристическое агентство, у нас есть требования к отелям в первую очередь. Первым долгом стоимость проживания и услуг должна быть дешевле на 25 - 30% для местного населения. Вы можете спросить почему? Возьмём соседнюю Турцию или Грузию. В этих соседних странах для местного населения имеется скидка. Например, в Турции эта скидка составляет 25%. Поэтому турки практически не отдыхают заграницей. Максимум 35% населения Турции может выехать на отдых заграницу. Большинство населения отдыхает у себя в стране, потому что для отдыха в Турции есть все возможности. Приемлемая цена и хороший сервис создают условия комфорта для местного населения. Когда мы предлагаем отдых нашим гражданам в местных отелях, цена за ночь с завтраком получается от 120 до 150 манатов на взрослого человека. В таком случае, неделя отдыха в Азербайджане выходит дороже или в ту же цену, что и заграницей. Скажу больше, при раннем бронировании или при бронировании пятизвездочного отеля в Батуми можно посетить и увидеть ещё и Трабзон. Турист доволен, что за одну цену он может увидеть две разные страны. Поэтому нужно улучшить стоимость и сервис в отелях, чтобы местный турист отдыхал и тратил деньги в Азербайджане, тем более, что цены на отдых в Грузии и Турции поднялись во много раз. Также было бы хорошо, если отели применяли единую ценовую политику, предоставляя для всех турагентств одинаковые цены.

- Можно ли подвести сегодня какой-то итог за предшествующие месяцы работы? Что удалось, а что нет?

- С удовольствием отвечу также на этот вопрос. За эти 8 месяцев мы успели сделать очень многое. Есть определенные проекты, о которых я не хотела бы рассказывать заранее. Могу сказать, что в первую очередь нам удалось выжить в период пандемии. Как известно, во время пандемии много компаний закрылось. Мы же выстояли. Ведь, сдаваться - это очень легко. Кроме того, в этом году я успела посетить разные страны, где были заключены контракты по посещению туристов в Азербайджан. Также я состою в Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане. Недавно вместе с группой деловых женщин Ассоциации во главе с Сакиной Бабаевой я посетила Северный Кипр.

Там мы увидели много интересного и обсудили много деловых проектов. У коллег из Северного Кипра есть желание работать с Азербайджаном. Так что результаты визита в северную часть Кипра были положительными.

В этом году я также участвовала в переговорах с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана.

Каждая страна хочет развивать туристические направления своей страны. Как турагентство, мы прилагаем все усилия для развития туризма в Азербайджане. Каждая поездка и каждые переговоры приносят успех, если работать правильно.

В следующем году я собираюсь участвовать в 4 разных выставках туризма. До пандемии наша компания AZE Turizm участвовала в выставках в Германии, Дубае, России и Казахстане. На выставках в следующем году мы хотим приглашать туристов к нам в Азербайджан.

- Чем Ваше турагентство отличается от других? Почему клиенты должны выбрать именно AZE Turizm?

- Во-первых, клиент выбирает AZE Turizm из-за меня (улыбается). Во-вторых, AZE Turizm несёт ответственность за каждого туриста. Мы любим нашего каждого клиента и дорожим нашим каждым туристом. Мы объясняем туристам, почему они должны нас выбрать. Иногда бывает, что мы ничего не зарабатываем с туриста, но мы всё равно оказываем услугу на высшем уровне, чтобы наш клиент остался доволен. В туризме наша компания с 2007 года и мы имеем свои традиции и принципы. Мы работаем только с профессионалами. Качество предложения и качество наших услуг отличают нас от других. Наше турагентство AZE Turizm 24/7 находится рядом с туристом.

- Какие отличия между прошлым и нынешним летним сезоном?

- Между прошлым и нынешним летним сезоном большая разница. Очень много туристов уехало отдыхать из Азербайджана в Европу, Турцию и Грузию. В этом летнем сезоне также очень много туристов приехало в Азербайджан. В этом смысле должна отметить работу Государственного агентства по туризму и его председателя Фуада Нагиева, который усиленно работает для развития внутреннего туризма. Я ему за это очень благодарна. Вскоре я собираюсь посетить мавзолей Дири Баба в Гобустанском районе и селение Баскал в Исмаиллинском районе, где завершены работы по реконструкции и созданию новых инфраструктур туризма. Азербайджан стал намного лучше для приема туристов.

- А какие направления больше востребованы Вашими клиентами сегодня?

- Нашими клиентами востребованы практически все страны. Примерно, 50% наших клиентов едут на отдых в Турцию и оставшаяся половина выбирает для отдыха Европу, Азию и Америку. Среди туристов есть клиенты, которые выбирают даже Дубай летом.

- У нас в стране граждане чаще общаются с туристическими объектами напрямую, чем через турагентства. С чем связана такая ситуация и Вы, как турагентство, чем можете заинтересовать потенциальных туристов?

- Турист напрямую общается с объектами туризма для получения более низкой цены. Потенциальных клиентов мы можем заинтересовать только скоростью наших услуг и мы гарантируем, что та или иная услуга будет оказана нашему клиенту.

Наше турагентство может сразу поменять билет на самолёт, например. Мы можем приобрести дополнительный багаж для туриста. Турист не теряет время на это. Мы можем найти место в самолете или в отеле, в то время, как напрямую такую возможность турист может и не поучить в нужный ему момент. Мы очень много работаем, чтобы турист чувствовал себя в комфортных условиях и не думал не о чём. Многообразие предложений и выходы из разных ситуаций заинтересовывают потенциальных туристов, которые в день по несколько раз заходят к нам в офис AZE Turizm. Кстати, наш адрес: г. Баку ул. Диляра Алиева 235 А. Телефон: 012 599 01 53. Пообщавшись с нашими сотрудниками, которые постоянно проходят тренинги, турист понимает, что он не будет обманут, ему гарантированы та или иная услуга и хороший отдых.

- Спасибо за интересную беседу.

- Вам спасибо!