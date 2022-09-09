Германия снимает ковид-ограничения для туристов

Вопреки европейскому тренду и призывам еврокомиссаров готовиться к осенним вспышкам ковида и возвращаться к ограничениям, Германия заявила о намерении, слушаясь здравого смысла упросить "антиковидные" правила ещё раз. Речь идёт о "масочном режиме", что до сих пор действует на рейсах в Германию и из неё для всех туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пока на рейсах в/из Германии использование масок FFP2 по-прежнему является обязательным. Однако это правило вскоре должно быть пересмотрено - "если позволит пандемия". Об этом заявил федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. Использование масок в дальнейшем "будет рекомендовано в полетах" - добавил он. "Это не обязанность для нас, это вопрос здравого смысла". По его словам, масочный режим будет отменён 23 сентября.

Кстати ранее с такой просьбой выступали туроператоры и авиакомпании, работающие на немецком туристическом рынке. Они требовали отмены отмены обязательных масок на рейсах. Использование масок должно быть оставлено на усмотрение пассажира - добавляли они.

При этом напомним, на днях комиссия ЕС настоятельно призвала все государства-члены создать необходимые структуры и стратегии, чтобы избежать новых вспышек коронавируса в предстоящий осенне-зимний сезон и быстро и устойчиво реагировать на будущий рост заболеваемости. Исходя из заявления ведомства, в контексте поездок из стран, не входящих в ЕС, еврокомиссары хотят предложить пересмотр соответствующей Рекомендации Совета, что обычно означает закручивание гаек для въезжающих туристов.