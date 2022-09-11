В Японии планируют снять ограничения на въезд для туристов

Японское правительство рассматривает возможность снять в ближайшее время ограничения на въезд в страну, в том числе - для туристов, сообщает телеканал Fuji со ссылкой на заместителя генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихару, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма", - назвал он ключевую причину.

Кихара отмечает, что в ближайшее время ограничение на суточный лимит въезжающих в 50 тыс. человек может быть снят - вместе с ним будет снят запрет на самостоятельный туризм вне туров.

Чиновник не уточнил, когда именно должен быть снят этот запрет, но добавил, что многие туристы хотели посетить Японию "этой осенью и зимой".