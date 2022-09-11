В Японии планируют снять ограничения на въезд для туристов
Японское правительство рассматривает возможность снять в ближайшее время ограничения на въезд в страну, в том числе - для туристов, сообщает телеканал Fuji со ссылкой на заместителя генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихару, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма", - назвал он ключевую причину.
Кихара отмечает, что в ближайшее время ограничение на суточный лимит въезжающих в 50 тыс. человек может быть снят - вместе с ним будет снят запрет на самостоятельный туризм вне туров.
Чиновник не уточнил, когда именно должен быть снят этот запрет, но добавил, что многие туристы хотели посетить Японию "этой осенью и зимой".
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