Когда может быть поставлен "СТОП" на выезд из страны?

Наверняка, каждый хоть раз слышал от знакомых печальную историю о том, как семья с энтузиазмом готовилась к поездке, были куплены дорогие авиабилеты, забронированы отели и т.д. и... в день вылета в аэропорту выясняется, что у одного из членов семьи есть запрет на выезд из страны. В этом случае чаще всего приходится начать путешествие без этого человека, а тот, в свою очередь, начинает яростно искать причину столь жесткой меры. Ведь информация на этот счет не предоставляется на месте, и на то, чтобы выяснить, почему вменен запрет на выезд из страны, может уйти немало времени. Что касается расходов на путешествие, шансов получить потраченные деньги практически нет, так что забудьте о них.

А потому настоятельно рекомендуем: планируя поездку наряду с подготовкой необходимых документов, обязательно выясните, есть ли у вас право беспрепятственно покинуть страну?

Когда ставится "стоп" на выезд?

Право на выезд из страны ограничено в ряде случаев. Эти случаи и их отмена заключаются в следующем:

- если гражданин арестован или по отношению к нему избрана любая другая мера пресечения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики - до его освобождения, до истечения срока меры пресечения или до отмены меры пресечения;

- при применении к нему принудительных мер медицинского характера в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики - до отмены применения принудительных мер медицинского характера;

- при осуждении его к условному наказанию с исполнением обязанностей, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, или при условно-досрочном освобождении от наказания до окончания испытательного срока или неотбытой части наказания, соответственно, либо до условного осуждения, либо до полной отмены возложенных на него обязанностей досрочно;

- при отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим несовершеннолетних детей, - до освобождения судом осужденного от неотбытой части наказания или до отбытия осужденным оставшейся части основного наказания;

- при призыве на срочную военную службу до прохождения им срочной военной службы или освобождения от нее в установленном законом порядке;

- при неисполнении налогоплательщиком своих налоговых обязательств в срок, установленный Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, и при наличии законного решения суда о временном ограничении права гражданина на выезд из страны в связи с неуплатой задолженностей и процентов по начисленным налогам, примененным финансовым санкциям в государственный бюджет - до решения о снятии ограничения;

- во время поездок в страны, где в соответствии с международными медико-санитарными правилами или международными соглашениями, стороной которых является Азербайджанская Республика, необходимы профилактические прививки - до проведения профилактических прививок.

В Миграционном кодексе также указано, что лицам, которые имеют доступ к государственной тайне, право выезда в иностранное государство на постоянное место жительства может быть временно ограничено до окончания срока конфиденциальности сведений, с которыми они ознакомлены, но не более чем на 5 лет.

По информации Министерства обороны, в случае введения военного положения могут применяться особые правила выезда и въезда граждан в страну согласно соответствующему закону "О военном положении".

Кроме того, если вы являетесь свидетелем по уголовному делу, вам могут запретить выезд из страны.

Поскольку информация о вменении "стопа" на выезд, установленных следственными органами, не является публичной и гражданин не уведомляется об этом заранее, то человек узнает об этом только при пересечении границы.

Какие учреждения могут поставить "стоп"?

Имя гражданина может быть внесено в "Список ограничителей на границе" по ходатайству Министерства юстиции, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, налогов, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности, Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу и Государственного таможенного комитета.

Конкретной суммы нет

Уголовные дела и процессуальные вопросы ясны, и количество людей, выезд которых ограничен в рамках этих дел, не очень велико. Но есть люди, у которых задержали поездку, и они понесли ущерб в тысячи манатов за то, что не заплатили штраф в 20 манатов. Потому что нет конкретной суммы ограничения выезда гражданина из страны из-за штрафов и долгов по налогам. Более того, сразу оплатить штраф и выйти из ситуации невозможно, потому что причину "стопа" на выезде не раскрыли.

На основании обращений налоговых органов в 2021 году судами временно ограничено право выезда 6 тысяч 154 человек на сумму долга 274 миллиона манатов. В таких случаях, поскольку "стоп" налагается на основании решения суда, после оплаты гражданином долга ограничение также снимается в судебном порядке.

Согласно статье 23.1.15-3 НК АР, независимо от суммы задолженности, в случае неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства в установленный срок, как способ обеспечения уплаты задолженности и процентов по исчисленным налогам, примененные финансовые санкции, налоговые органы имеют право на обращение в суд о временном ограничении права на выезд из страны физического лица, являющееся налогоплательщиком, и/или руководителя исполнительного органа юридического лица. До обращения налогового органа в суд налогоплательщику направляется письменное уведомление и предупреждение о взыскании задолженности, а также устанавливается с ним телефонная связь, и он оповещается об этом. На основании соответствующего заявления налогового органа соответствующий суд уведомляет стороны о времени и месте проведения заседания и принимает соответствующее решение в течение 10 дней со дня получения заявления. После официального поступления решения суда о временном ограничении права на выезд из страны в налоговый орган, оно незамедлительно вносится в систему, и информация о нем направляется налогоплательщику.

Что делать в этом случае?

Готовясь к поездке за границу, обязательно проверьте, не поставлен ​​ли стоп на выезд из страны. Может, где-то вы нарушили правила пешеходного перехода, получили штраф и забыли.

В качестве основной интегрированной системы на сайте Министерства юстиции функционирует электронный сервис "Сведения о временном ограничении права должника на выезд из страны" - https://exidmet.justice.gov.az:8284/Icra/QuitLimitation. Здесь есть возможность узнать, есть ли ограничение, введя ФИН своего удостоверения личности или паспорта.

Какой бы интегрированной ни была система, здесь, в AviaTravel, мы предоставляем вам несколько дополнительных ресурсов.

Уточните свои данные в аналогичной системе Государственной Налоговой Службы:

https://www.taxes.gov.az/az/page/olkeden-getmek-hugugunun-muveqgeti-mahdudlasdirilmasi

Воспользуйтесь правительственным порталом электронного правительства:

https://www.e-gov.az/az/services/read/3157/1

Также посетите сайт Государственной миграционной службы:

https://eservice.migration.gov.az/public/check-restriction

Узнайте информацию о себе в аналогичной системе МВД:

https://mia.gov.az/az/menu/30160/

P.S. Мы понимаем, что список огромен, но для уверенности поищите свое имя в указанных 5 ресурсах.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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