https://news.day.az/tourism/1496066.html Страны-члены ШОС объявили 2023 год Годом туризма
Страны-члены ШОС объявили 2023 год Годом туризма
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023 год Годом туризма в ШОС. Об этом говорится в декларации по итогам саммита организации в Самарканде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС", - сказано в документе.
Также отмечается, что индийский город Варанаси объявлен туристической и культурной столицей организации на 2022-2023 годы.
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