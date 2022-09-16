Страны-члены ШОС объявили 2023 год Годом туризма

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023 год Годом туризма в ШОС. Об этом говорится в декларации по итогам саммита организации в Самарканде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС", - сказано в документе.

Также отмечается, что индийский город Варанаси объявлен туристической и культурной столицей организации на 2022-2023 годы.