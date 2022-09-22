Канада смягчает правила въезда в страну

Канада собирается отменить запрет на въезд в страну не привитых от коронавируса туристов. Новое правило может начать действовать с 30 сентября. Об этом пишет газета Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az.

С этого же дня планируется прекратить выборочные тесты прибывающих. Пока новые правила не утверждены кабинетом министров.

На смягчении правил международных поездок настаивали представители авиационной и туристической отраслей. Они жаловались, что коронавирусные меры отпугивают путешественников и уже не соответствуют требованиям многих других государств.

Сейчас в Канаду разрешен въезд путешественникам, привитым одной из одобренных в стране вакцин, но ни одной российской в этом перечне нет.