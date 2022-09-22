Необычное предложение гостям отеля в Великобритании

В Великобритании открылся отель, гостям которого предлагают переночевать в прозрачном куполе под открытым небом и считать овец, ходящих вокруг. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прозрачный купол, рассчитанный на двух гостей, расположен на поле в Сассексе. Вокруг купола пасутся пронумерованные овцы, которых гостям отеля предлагают посчитать перед сном. В стоимость проживания входит утреннее занятие йогой с инструктором и завтрак, приготовленный из местных фермерских продуктов.

Идея создания отеля пришла компании Emma Sleep, которая занимается "технологиями правильного сна". Купол в чистом поле построили после опроса, в результате которого выяснилось, что из двух тысяч человек, почти половина испытают трудности со сном.

"Силу хорошего сна нельзя недооценивать, и очевидно, что сейчас нация нуждается в нем больше, чем когда-либо. Подсчет овец - это не просто старая сказка - это проверенная техника визуализации, на которую британцы полагаются, чтобы заснуть", - сказал генеральный директор компании, доктор Деннис Шмольци.