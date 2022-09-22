Летайте выгодно или чем опасен авиабилет в полцены?

"Я люблю путешествовать, часто летаю и всегда стараюсь делать это дешево. В турагентстве оформила билеты из Баку в Стамбул и обратно. Этот вариант показался мне максимально выигрышным по цене. В Стамбул я вылетела без проблем, а вот вернуться домой не смогла, обратный билет оказался недействительным. По сути, мне продали "воздух"..."

Купили авиабилет у ненадежного или непроверенного ресурса? Что ж, вы не застрахованы от мошенников, и есть риск потерять деньги, а значит никуда и не улететь. Максимально выигрышный вариант авиабилета вполцены с непроверенного ресурса может оказаться столь же максимально провальным.

Известная "практика", когда некоторые или немногие компании, представляются турагентствами (вовсе не являясь ими) и продают призрачные авиабилеты. Обратно деньги за покупку несуществующих в действительности билетов не вернут.

Так, как летать, не переплачивая, и как обезопасить себя от мошенников или других рисков? Как не попасть на туристические разводы и где лучше всего бронировать авиабилет? Как узнавать об акциях или распродажах авиакомпаний? Ответы на эти вопросы, которые задает себе почти каждый начинающий путешественник, читайте в статье.

Золотое правило

Первый этап путешествия - покупка билетов. А залог успешного путешествия - это предусмотрительность. Предусмотрительность, в этом случае, есть золотое правило не обращаться за билетами (не только на самолет) к непроверенным сайтам или соцсетям, мессенджерам, не покупать их с незнакомых и даже знакомых рук и т.д. В погоне за "экономным" билетом велик шанс стать жертвой поисковика, созданного мошенником.

Самый современный и надежный способ приобретения билетов - купить онлайн, обратившись непосредственно к сайту авиакомпании. Если стоит выбор между покупкой авиабилета посредством непонятного поисковика, в турагентстве, через кассу авиакомпании или на ее официальном сайте, - то все чаще люди выбирают последний вариант.

Потому что:

- покупать билеты в кассе авиакомпании накладно - это трата времени (если застрять в пробке, то и вовсе нервов), денег на поездку в кассу, сил, к примеру, на пребывание в очередях. Кроме того, касса - это минимум предложений, имеющихся на тот момент в ней;

- покупать билеты в турагентстве или через поисковики не всегда безопасно. Тому свидетельство письмо в редакцию: продадут поддельный авиабилет, и только в аэропорту несостоявшийся путешественник поймет, что его билет превратился в воздух после покупки. Или нередко случается, что тот же рейс, предложенный турагентством, на сайте авиакомпании может стоить дешевле. Если решили воспользоваться услугами агентства, не поленитесь на всякий случай перешерстите сайт авиакомпании.

- оптимальный вариант - купить билет онлайн через сайт авиакомпании, здесь риск столкнуться с мошенничеством минимальный, невозможный. Этот вариант существенно сэкономит силы, время, деньги. Вы самостоятельно выбираете подходящий рейс и тариф. Покупку авиабилета можно осуществить независимо от местоположения и времени суток. Важно иметь под рукой гаджет с доступом к сети. Также онлайн можно купить билеты на самолет для друзей и родственников, используя их паспортные данные.

Без посредников и наценок...

Сегодня почти все авиакомпании мира продают авиабилеты через свои сайты (за очень небольшими исключениями), на которых совершенно безопасно можно подбирать и оформлять билеты. В том числе это можно сделать и на сайте национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL - www.azal.az.

Покупка билетов на официальном сайте авиакомпании - это, прежде всего, ощущение внутреннего спокойствия. Отсутствует нервотрепка, присущая заказу билетов в авиакассах, агентствах или у посредников. На сайте авиакомпании не делают накруток, нет сборов за оформление авиабилета и прочих оплат.

К примеру, на сайте авиакомпании AZAL продажа авиабилетов ведется без посредников, наценок, или прочих проделок под звездочкой мелким шрифтом. Так, приобретая авиабилет на нем, не нужно оплачивать агентский сбор - комиссию за оформление билета и предоставление информационных услуг, как, например, в турагентстве. А удобная система поиска на сайте поможет найти необходимый авиабилет на рейс, далее оформление и оплата заказа занимает считанные минуты. После оплаты клиент получает на свою электронную почту маршрутную квитанцию с информацией о предстоящем полете.

В итоге, выходит, что оформление билетов у авиакомпании на сайте выгоднее, экономичнее и спокойнее, всего-то нужно "прогуляться" по нему в поисках максимально выигрышного варианта.

Кроме того, это гарантированно и безопасно: надежней заплатить напрямую поставщику услуг, в нашем случае AZAL, чем посреднику и быть зависимым исключительно от него в случае каких-то проблем или сложностей.

Какие условия и тарифы?

Тарифы, предоставляемые авиакомпаниями, могут различаться в зависимости от даты и направления рейса. Каждый тариф зависит от класса обслуживания. Покупая билет через сайт авиакомпании, будущего путешественника должно заинтересовать, как минимум, 4 пункта:

- какую сумму вернут в случае отмены перелета;

- возможность возврата или обмена билетов;

- сумма штрафа, которую стоит оплатить в случае обмена билета;

- норма бесплатного багажа, предназначенная для данного тарифа.

Так как статья, прежде всего, предназначена для азербайджанского читателя, разберем тарифную сетку национальной авиакомпании - "Азербайджанских Авиалиний".

Тарифная сетка AZAL предлагает наличие всех видов тарифов авиабилетов, для каждого из которых установлены условия его применения. При покупке билета через сайт авиакомпании перевозчик в режиме онлайн предоставляет информацию о самом тарифе и условиях его возврата или обмена. Выберите тариф, подходящий именно вам. Разберем некоторые из них.

К примеру, у AZAL в классе обслуживания:

- Economy (Lite - направление Стамбул), возврат и перебронирование билета не разрешается, включает в себя 1 место ручной клади (10 кг), горячее питание.

- Economy (Classic) - вернуть авиабилет до вылета представляется возможным со штрафом 75% от тарифа (после вылета не разрешается), перебронирование до вылета возможно со штрафом в 60 евро (после вылета не разрешается); включает в себя 1 место бесплатного багажа (23 кг), а также 1 место ручной клади (10 кг), горячее питание.

- Economy (Safe) - вернуть авиабилет до вылета представляется возможным со штрафом 35 евро (после вылета не разрешается), перебронирование до вылета возможно со штрафом в 25 евро, после вылета - со штрафом в 50 евро; включает в себя 1 место бесплатного багажа (23 кг), а также 1 место ручной клади (10 кг), горячее питание. Разрешается оформление билета с "Открытой датой".

- Comfort - вернуть авиабилет до вылета представляется возможным со штрафом в 60 евро (после вылета не разрешается), перебронирование до вылета возможно со штрафом в 40 евро, после вылета - со штрафом в 100 евро; включает в себя 2 места бесплатного багажа (по 32 кг), а также 2 места ручной клади (по 10 кг), горячее питание. Разрешается оформление билета с "Открытой датой".

- Business - вернуть авиабилет до вылета представляется возможным со штрафом в 60 евро (после вылета не разрешается), перебронирование до вылета возможно со штрафом в 40 евро, после вылета - со штрафом в 100 евро; включает в себя 2 места бесплатного багажа (по 32 кг), а также 2 места ручной клади (по 10 кг), горячее питание. Разрешается оформление билета с "Открытой датой".

- VIP - вернуть авиабилет до вылета представляется возможным со штрафом в 60 евро (после вылета не разрешается), перебронирование до вылета возможно со штрафом в 40 евро, после вылета - со штрафом в 100 евро; включает в себя 3 места бесплатного багажа (по 32 кг), а также 2 места ручной клади (по 10 кг), горячее питание. Разрешается оформление билета с "Открытой датой".

Во всех классах и на всех направлениях авиакомпании AZAL действует так называемая "детская скидка". Так, в отношении всех перечисленных тарифов авиакомпании для детей в возрасте от 2 до 12 лет применяется скидка в размере 25% от выбранного тарифа, а детям в возрасте до двух лет - предоставляется скидка в размере 90% от тарифа. То есть, дети до двух лет летят за 10% стоимости авиабилета.

А в конце посоветуем подписаться на аккаунты перевозчиков в социальных сетях, в Facebook, Instagram и Telegram, где авиакомпания нередко проводит разные конкурсы и даже разыгрывает бесплатные полеты. Здесь же можно узнать об акциях или спецпредложениях авиакомпании.

Приятного полета и ярких впечатлений от путешествий!

AviaTravel

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