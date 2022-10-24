Эксперты туризма посетили Исмаиллы и Шамахы

С целью изучения туристического потенциала регионов Азербайджана 20 - 21 октября состоялся визит членов Клуба экспертов туризма при Ассоциации туристических агентств Азербайджана в Исмаиллинский и Шамахинский районы.

В Исмаиллинском районе эксперты туризма посетили памятники архитектуры и истории в посёлке Басгал, ознакомились с работами по реконструкции инфраструктуры в посёлке, провели инспекцию ряда отелей в регионе, также встретились с некоторыми предприниматями, занятыми в сфере агро-экотуризма, и оценили предлагаемые ими туристические продукты. В Шамахинском районе представители Клуба экспертов туризма изучили маршрут, предлагаемый в Сафари парк, и посетили Шамахинскую обсерваторию.

По возвращении в Баку эксперты туризма предоставят полную информацию о своих наблюдениях по итогам визита в Ассоциацию туристических агентств Азербайджана. После чего Ассоциация внесёт свои предложения по усовершенствованию продуктов и маршрутов туризма в Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Следующий визит экспертов туризма ожидается в Гянджу.