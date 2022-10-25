Иностранцы смогут купить землю под жилье в Таиланде

Кабинет министров Таиланда одобрил во вторник предложение разрешить иностранцам приобретать участки земли "для использования в качестве места жительства". Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном по итогам заседания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициатива позволит определенным категориям иностранцев владеть не менее чем 1 раем (0,16 га) земли, но только в пределах Бангкока и курортной Паттайи. Программа предназначена для ведущих специалистов, состоятельных людей и пенсионеров. Как отмечается в предложении, чтобы претендовать на право собственности на землю, люди должны в течение как минимум трех лет инвестировать 40 млн батов (1,04 млн долларов) в бизнес, выгодный для экономики и общества Таиланда.

В настоящее время в Таиланде право собственности физических лиц ограничивается квартирами в кондоминиумах или долгосрочными договорами аренды. Новая инициатива правительства нацелена на привлечение в страну обеспеченных иностранных граждан, что оживить экономику после пандемии коронавируса.